Lula vence presidenciais do Brasil mas falha vitória à primeira volta

Candidato do PT derrota atual presidente Jair Bolsonaro e adia decisão para 30 de outubro.

Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro e venceu as eleições presidenciais brasileiras, realizadas este domingo. O candidato do PT somava 47,6% dos votos quando estavam apurados 95% do total eleitoral.

O atual presidente, Jair Bolsonaro, ficou-se pelo segundo lugar com 43,8 do total da votação. Com este resultado Lula da Silva falha a eleição à primeira volta e adia para 30 de outubro a disputa pelo lugar no Palácio do Planalto, em Brasília.

Nestas eleições, a chamada terceira via política brasileira, encabeçada nomeadamente por Simone Tebet, não será alternativa (alcança pouco mais de 4% dos votos), enquanto Ciro Gomes sofre uma pesada derrota face às anteriores presidenciais e recolhe agora apenas 3% dos votantes. O Brasil continuará assim polarizado entre Lula e Bolsonaro.

Filas para votar

O ato eleitoral encerrou às 17h00 de Brasília (21h00 em Portugal continental) embora as pessoas que ainda estavam em filas de votação puderam exercer o seu direito. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo onde os resultados atrasaram bastante devido a votação tardia.

A vitória de Lula, que presidiu ao Brasil entre 2003 e 2011, não foi surpresa já que todas as sondagens davam ao líder histórico do Partido dos Trabalhadores e ex-sindicalista vantagem confortável sobre Bolsonaro. Algumas garantiam até a sua eleição à primeira volta, o que não se confirmou.

País polarizado

Estas eleições, além de escolherem o novo presidente do Brasil foram também um teste à democracia do país. A campanha decorreu num clima de tesão política intensa sobretudo entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Fora da esfera política, o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil divulgou que foram registados 920 crimes eleitorais em todo o país, neste domingo de eleições.

Segundo o portal de notícias brasileiro G1, o número inclui "310 sondagens à boca de urna; 60 casos de transporte ilegal de eleitores e 55 violações do sigilo de voto". No total, mais de 156 milhões de brasileiros estiveram a votar nas eleições presidenciais deste ano e o Código Eleitoral proibiu candidatos, órgãos partidários e qualquer pessoa de fornecer transporte ou refeições aos eleitores.

O Tribunal Superior Eleitoral brasileiro revelou que o objetivo era impedir a captação ilegal de votos. "Também constitui crime eleitoral a compra de votos e impedir ou atrapalhar outra pessoa de votar. Em caso de comprovação, o autor do crime poderá ser condenado a até seis meses de prisão", refere o G1.

Lula vence em Portugal

Em Portugal, com a maioria dos votos dos brasileiros que participaram no ato eleitoral contados, Lula da Silva, candidato do PT, venceu em Lisboa, o maior círculo eleitoral fora do Brasil, no Porto e também em Faro.

O candidato do PT conseguiu 10.873 votos em Lisboa, 60,90% do total e quase o dobro dos que conseguiu Bolsonaro, o atual Presidente do Brasil, que reuniu 5561 votos (31,15%), refere o jornal Público.

Na capital portuguesa, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar, com 3,85% dos votos, à frente de Simone Tebet, que conquistou 2,97%.

No Porto, o apuramento dos votos é de 94,87% e Lula da Silva venceu com 60,48% dos votos (8471 votos, no total), seguido de Bolsonaro, com 30,03% (4206). Os números são do Tribunal Superior Eleitoral.

Com 100% dos votos apurados em Faro, Lula venceu com 49,13% dos votos (873 votos, no total), seguido de Bolsonaro com 41,08% (730 votos).