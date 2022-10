Homem que fugiu da prisão apanhado pela polícia durante a sua festa de aniversário

Murphy estava a cumprir uma pena de quatro anos por roubo quando fugiu do estabelecimento prisional de Connecticut.

Um homem que estava fugido das autoridades do estado norte americano de Connecticut foi detido na Geórgia, estado sudeste dos EUA, este sábado, enquanto celebrava o seu aniversário.Segundo o jornal norte americano New York Post, as autoridades americanas detiveram Forenza Murphy, de 31 anos, depois de terem sido informadas de que o homem estava na casa de um familiar.Murphy estava a cumprir uma pena de quatro anos por roubo quando fugiu do estabelecimento prisional de Connecticut, no passado dia 8 de agosto.O homem está agora de regresso à prisão e espera-se que enfrente novas acusações.