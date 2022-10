Familiares e amigos de 'Pintarolas' protestam contra possível fuga do suspeito do assassinato do fadista

Protesto está marcado para as 13h00 e visa o juiz de instrução criminal João Bártolo.

Familiares e amigos de José Luís ‘Pintarolas’, o fadista amador morto com um tiro no peito a 12 de maio, à porta de casa, em Chelas, Lisboa, vão manifestar-se no Campus de Justiça em Lisboa na próxima quinta-feira.









O protesto está marcado para as 13h00 e visa o juiz de instrução criminal João Bártolo.

Segundo a família mais próxima de ‘Pintarolas’, que organizou o protesto, o magistrado pode ter aberto porta à fuga de Flávio Fernandes, conhecido como ‘Bolotas’, arguido pelo homicídio do fadista amador.





Foi por decisão do juiz João Bártolo que Flávio Fernandes deixou a prisão preventiva e está agora em prisão domiciliária em local não revelado por segurança.