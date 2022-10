Albufeira acolhe Mundial de natação para Síndrome de Down

Portugal vai estar representado por 10 nadadores.

Portugal vai estar representado por 10 nadadores no campeonato do Mundo de natação adaptada para atletas com síndrome de Down, esta segunda-feira apresentado e que juntará em Albufeira 160 representantes de 23 países, entre 15 e 23 de outubro.

Na apresentação do evento, que decorrerá nas piscinas municipais de Albufeira, o presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN) afirmou que o país estará representado "por 10 nadadores de referência", que, considerou, "irão dignificar a participação nacional".

"A FPN desde o início sempre apoiou a inclusão destes atletas. Foi a primeira federação portuguesa a fazer essa inclusão. Temos defendido a criação de uma categoria especial para a inclusão desta categoria nos Jogos Paralímpicos porque sabemos do valor destes atletas e a sua dedicação dos seus treinadores e clubes", disse António Silva.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira referiu que os atletas "são um exemplo para todos" e garantiu: "Esta organização, de um mundial muito especial, é um orgulho para Albufeira, que reflete a nossa posição de maior importância em relação ao desporto adaptado. Estamos muito empenhados em que esta organização seja um exemplo para o desporto nacional. Por outro lado, este evento é um bom exemplo daquilo que entendemos como turismo desportivo".

O 10.º campeonato de natação adaptada e natação artística DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down), vai, de acordo com a FPN, juntar cerca de 400 pessoas, entre nadadores e 'staff'.

O evento, que se realiza de dois em dois anos, e já passou por Albufeira em 2008, é uma organização conjunta da FPN, da autarquia local e da DSISO, com o apoio da Associação Natação do Algarve e da Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI).

Portugal estará representado por Diana Torres e Filipa Reis no setor feminino e por André Almeida, Diogo Matos, Diogo Rego, Filipe Santos, Francisco Montes, João Vaz, José Vieira e Vicente Pereira na vertente masculina.