"Forças de segurança tiveram uma ação irrepreensível": José Luís Carneiro sobre desacatos com adeptos em Braga

39 pessoas foram identificadas pela PSP.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, comentou a intervenção policial nos desacatos provocados pelos adeptos do Benfica, em Braga, na noite de sábado, após jogo frente ao Vitória de Guimarães. O ministro elogiou a eficácia dos agentes envolvidos, que entretanto já identificaram 39 suspeitos."Em muito pouco tempo mostraram grande eficácia. Tal como tem acontecido em todas as circunstâncias inesperadas", afirma José Luís Carneiro. O incidente "causou alarme e pânico nas pessoas que frequentavam os espaços de lazer" do centro histórico da cidade de Braga, referiu o comunicado da PSP.A PSP lançou uma intervenção policial, através de agentes que se encontravam em Braga, "reforçados por outros que se deslocaram de Guimarães".