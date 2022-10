De álcool proibido na rua a roupas modestas: As regras para visitar o mundial de futebol no Qatar

Situado Médio Oriente, o Qatar é um país historicamente conservador, e com grande parte da sua população ligada à religião islâmica. Por norma, os estrangeiros que o visitam têm de obedecer a certas regras e costumes, e o mesmo será esperado durante o campeonato.

Este ano, o- ou- realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Recentemente, a comissão organizadora do evento revelou as regras estabelecidas para o mesmo, regras estas que todos os visitantes terão de seguir. Trata-se de um documento de 16 páginas denominado Qatar: Do's and Dont's, avançou o site da GQ francesa.