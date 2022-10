Tiroteio faz um morto e três feridos numa discoteca em Madrid

Vítima mortal foi baleada na cabeça e atacada na cara, alegadamente com uma catana.

Um tiroteio na discoteca 'em Fuenlabrada, município da cidade de Madrid, provocou a morte de um homem de 21 anos e ferimentos a três outras pessoas. A vítima mortal foi baleada na cabeça e atacada na cara, alegadamente com uma catana.De acordo com a 'TeleMadrid', os desacatos tiveram início às 6h15 desta segunda-feira. Um homem de 31 anos ficou ferido e foi transportado para o hospital '12 de Octubre', em Madrid. Os outros dois feridos são dois jovens de 18 anos que foram levados para os hospitais de 'Alcorcón e 'Fuenlabrada', um com ferimento de bala no braço e contusão na cabeça, outro com cortes na cabeça e na mão.A polícia espanhola está à procura de pelo menos duas pessoas que abandonaram o local depois do tiroteio.