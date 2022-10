Homem de 27 anos baleado no Montijo

Vítima foi transportada para o hospital do Barreiro e o suspeito encontra-se em fuga.

Um homem de 27 anos foi baleado na noite desta segunda-feira, na travessa Afonso de Albuquerque, no Montijo.A vítima e o agressor desentenderam-se e a Guarda Nacional Republicana de Setúbal avança que os disparos com arma de fogo ocorreram na via pública. O alerta foi dado às autoridades pelas 22h45.O homem foi transportada para o hospital do Barreiro e apresenta ferimentos na perna e numa das mãos.A Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada e procura, neste momento, o agressor que está em fuga.