Horas de espera sem garantia de consulta em vários pontos do País

"Estou aqui desde as 4h15 e a minha senha é a 142 e ainda não fui chamada." O depoimento é de Alice Marques, de 75 anos, que perto das 12h00 desta segunda-feira ainda não tinha sido atendida no Centro de Saúde de Odivelas. “É uma vergonha como estão a tratar os utentes”, queixa-se ao, na fila longa que se formou junto à unidade.Saiba mais no site do Correio da Manhã