Docentes portugueses ganham abaixo da média dos restantes países

Os professores portugueses ganham menos do que a média dos congéneres dos países da OCDE, tiveram aumentos salariais mais pequenos entre 2015 e 2021, mas face aos restantes licenciados em Portugal têm ordenados superiores. Estas são algumas das conclusões do relatório 'Education At a Glance 2022', divulgado esta segunda-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).