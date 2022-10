Portuguesa encontrada morta e desmembrada em França

Diana Santos, de 40 anos, era natural de Vila do Conde, mas estava emigrada no Luxemburgo.

O corpo de uma mulher, desmembrado e sem cabeça, encontrado em Mont-Saint-Martin, na comuna francesa de Meurthe-et-Moselle, a 19 de setembro, pertence a uma portuguesa que vivia no Luxemburgo. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Grão-Ducado. Terá sido identificada pelas tatuagens.Conheça a história no site do Correio da Manhã