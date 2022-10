Duelo: Lula e Bolsonaro vão disputar a segunda volta das eleições

Os números finais da primeira volta mostram que Lula venceu com 48,43% dos votos e Bolsonaro teve 43,20%.

O ex-Presidente Lula da Silva venceu a primeira volta das presidenciais brasileiras, no domingo, mas vai ter de disputar a segunda volta, no dia 30, com o Presidente Jair Bolsonaro, que teve uma prestação francamente melhor do que as sondagens apontavam. Os números finais mostram que que Lula venceu com 48,43% dos votos e Bolsonaro teve 43,20%.