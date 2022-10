Diretor do Porto Canal justifica com "interesse público" a divulgação dos emails do Benfica

Em causa, está a divulgação do conteúdo de emails de várias figuras do universo benfiquista durante um programa no Porto Canal.

Manuel Tavares, diretor do Porto Canal, defendeu em tribunal que havia "interesse público" na divulgação dos emails e que Francisco J Marques, apesar de já não ser jornalista, tratou o caso como tal. "Jornalista uma vez, jornalista sempre", afirmou a testemunha, na terceira sessão do julgamento.A procuradora do Ministério Público alegou a incompatibilidade existente entre o cargo de diretor de comunicação de um clube e profissão de jornalista, lembrando que, sem carteira, Francisco J. Marques não é jornalista.Questionado pela magistrada, Tavares afirmou que programa do Porto Canal, onde foram divulgados os emails, era de informação e debate. E comparou mesmo J. Marques ao comentador Luís Marques Marques: "Ele também presta informações".