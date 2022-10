"Tenham especial atenção a este caso": irmão de Diana Santos faz apelo ao Presidente da República e Primeiro-Ministro

Corpo encontrado desmembrado e sem cabeça.

O irmão de Diana Santos, de 40 anos, cujo corpo foi encontrado desmembrado e sem cabeça, na comuna francesa de Mont-Saint- Martin, fez esta terça-feira um apelo ao governo português.



Victor Santos afirmou não ter sido contactado pelas autoridades e que apenas teve conhecimento da morte da irmã pelo ex-companheiro e amigos mais próximos.



"Amigos se tiverem mais detalhes falem com a polícia. Peço também ao Presidente da República ao Primeiro-ministro que tomem especial atenção a este caso", declarou Victor Santos.



A família quer apurar a verdade para que o corpo possa ser transladado para Vila do Conde, no Porto, de onde é natural Diana Santos, para a realização de um funeral digno



A família contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Consulado, mas até ao momento não obteve qualquer tipo de resposta.



O corpo de Diana Santos foi encontrado a 19 de setembro, tendo sido identificado pelas tatuagens.