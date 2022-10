Resultados oficiais dão vitória a Lula da Silva com 48,43%. Bolsonaro somou 43,20% dos votos

Segunda volta acontece a 30 de outubro.

Os resultados oficiais, com 100% dos votos apurados, já foi divulgado e deu a vitória a Lula da Silva com 48,43%. Já Bolsonaro somou 43,20% dos votos.Segundo o G1, o anúncio aconteceu com quase 24 horas de atraso.Em atualização