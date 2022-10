Finlândia retira último busto de Lenine ainda em exibição no país

Estátua foi levada para um armazém de um museu local da cidade de Kotka.

As autoridades de uma cidade do sudeste da Finlândia retiraram esta terça-feira o último busto do líder revolucionário russo Vladimir Lenine ainda em exibição pública no país, na sequência da guerra na Ucrânia.

Um grupo de trabalhadores da construção civil em Kotka, uma cidade portuária de 52000 habitantes não muito longe da fronteira com a Rússia, içou a estátua para dentro de um camião e levou-a para um armazém de um museu local, segundo a agência norte-americana AP.

A diretora do museu da cidade, Kirsi Niku, disse à emissora pública finlandesa YLE que o busto de bronze foi concebido e construído pelo escultor estoniano Matti Varik no final da década de 1970, por encomenda de Moscovo.