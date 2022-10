Presidente angolano recebeu "carta muito importante" do primeiro-ministro espanhol

Embaixador de Espanha em Angola entregou a carta do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ao Presidente angolano.

O embaixador de Espanha em Angola destacou esta terça-feira o nível das relações com o país africano, numa audiência com o Presidente angolano, que serviu para entregar "uma carta muito importante" do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"Tinha que fazer entrega ao Presidente João Lourenço de uma carta do presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, uma carta muito importante que eu tinha que fazer entrega e por isso eu pedi esta audiência, este é o motivo principal da nossa reunião", referiu o diplomata espanhol no final do encontro em declarações à imprensa.

Manuel Maria Lejarreta disse que a reunião serviu também para abordar "algumas questões interessantes da relação bilateral, bem como as que têm a ver com questões regionais".

"Foi uma visita interessante e uma troca de opiniões com o Presidente que eu realmente muito agradeço", frisou o embaixador de Espanha em Luanda, que questionado sobre o conteúdo da carta, escusou-se a revelar.

"O teor da carta é um assunto entre presidentes e eu não posso falar disso, mas é uma carta normal, uma carta de assuntos de Governos, nós temos uma boa relação, uma relação muito potente, muito importantes, porque já estivemos cinco anos de relação com este Governo, mas também com governos anteriores, do presidente antigo", salientou.

Segundo Manuel Maria Lejarreta, a relação entre Espanha e Angola é sobretudo uma relação de amizade, muito fluida, pelo que esperam "o melhor desta nova legislatura".

O Presidente angolano, João Lourenço, regressou segunda-feira a Luanda proveniente do Reino de Espanha, onde realizou uma visita privada.

As relações de cooperação entre Angola e Espanha estão assentes nos domínios da segurança e ordem pública, pescas, agricultura, transporte aéreo e cultura.