Controlado incêndio em armazém em Peniche

Prevê-se que as operações de rescaldo se prolonguem devido ao material inflamável, de acordo com o comandante dos bombeiros locais.

O incêndio que deflagrou esta terça-feira num armazém com artigos de caridade, em Peniche, foi dominado, prevendo-se que as operações de rescaldo se prolonguem devido ao material inflamável, disse o comandante dos bombeiros locais.

José António Rodrigues, comandante dos bombeiros de Peniche, afirmou à agência Lusa que o fogo "está confinado ao edifício" do Clube Stella Maris e "está controlado".

Contactado pela agência Lusa, o responsável pela Paróquia de Peniche, Diogo Correia, esclareceu que o local foi usado para armazenar bens para o Banco Alimentar, mas foi desativado há cinco anos, estando entregue a um particular.



Os bombeiros conseguiram evitar que as chamas se propagassem aos edifícios contíguos, nomeadamente ao antigo cinema Stella Maris.



As causas do incêndio não são conhecidas e a PSP está no local a investigar.



A ocorrência mobilizou 38 operacionais, dos bombeiros de Peniche, da protecção civil e da Câmara Municipal.



Os bens armazenados, desde roupa a comida, ficaram destruídos e foram removidos.