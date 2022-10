Zelensky aponta avanços "rápidos e poderosos" do seu Exército no sul

Presidente ucraniano garante que "dezenas" de localidades foram reconquistadas esta semana nas quatro regiões recentemente anexadas por Moscovo.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou esta terça-feira que as forças ucranianas estão a alcançar avanços "rápidos e poderosos" no sul do país, acrescentando que "dezenas" de localidades foram reconquistadas esta semana nas quatro regiões recentemente anexadas por Moscovo.

O Exército ucraniano está a fazer "avanços bastante rápidos e poderosos no sul" do país, destacou o chefe de Estado ucraniano durante o habitual discurso noturno diário, divulgado na rede social Telegram.

"Dezenas de localidades foram liberadas apenas esta semana" nas quatro regiões anexadas pela Rússia no final da semana passada, ou seja, no sul e no leste da Ucrânia, acrescentou Zelensky.