Nova sequela de Scooby-Doo confirma que Velma é lésbica

Confirmação das suspeitas mantidas pelos de fãs durante décadas.

A sexualidade de Velma há muito que tem sido discutida pelos fãs, que a apontavam como gay, e até





, que escreveu o guião dos primeiros filmes da versão live-action, e Tony Cervone, produtor supervisor na série "Mystery Incorporated", confirmaram a sexualidade da personagem, mas nunca foram capazes de a tornar oficial no ecrã.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK — Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022

this my fave scene of her !! pic.twitter.com/V07OfY1nsS — Pia (@soleildiddle) October 4, 2022

As imagens do novo filme "Trick or Treat Scooby-Doo!" revelam que a personagem Velma é lésbica, depois de uma das protagonistas de Scooby-Doo ter ficado de olhos arregalados e sem palavras ao conhecer a estilista Coco Diablo. O momento já se tornou viral no Twitter, com a confirmação das suspeitas mantidas pelos de fãs do "Scooby" durante décadas.James GunnSegundo a revista norte-americana Variety, em 2020 Gunn fez uma publicação na sua página de Twitter e disse "que Velma era explicitamente gay" no seu guião inicial, mas que "o estúdio continuou a diluí-lo, tornando-se ambíguo (na versão filmada), depois nada (na versão lançada) e finalmente a ter um namorado (na sequela)".Durante o Mês do Orgulho de 2020, Cervone escreveu na sua página de Instagram: "Já disse isto antes, mas Velma em 'Mystery Incorporated' não é bissexual. Ela é homossexual. Sempre planeámos que Velma agisse de forma um pouco estranha enquanto namorava com Shaggy, porque para ela a relação era errada e tinha dificuldade em falar sobre o porquê. Mas há pistas do porquê, nomeadamente com a personagem Marcie, e foi o mais claro que pudemos fazer há 10 anos atrás. Penso que Marcie e Velma não puderam demonstrar os seus sentimentos, mas eram um casal. Essa era a nossa intenção".