Ronaldo contraria rumor de crise na relação com Georgina

Craque mostra-se feliz ao lado da família.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez provaram que estão felizes e unidos ao publicarem ambos uma ‘história’ online em que surgem à mesa com os cinco filhos. A imagem acaba por ‘responder’ aos rumores de que o casal enfrentaria a primeira crise na relação ao fim de seis anos."As minhas fontes revelam que há de facto um desgaste emocional de ambos, mas não enquanto casal", revelou Adriano Silva Martins, comentador do ‘’, da. "Quando morreu um dos filhos, a Georgina voltou para casa e fez o luto. Já Cristiano assumiu o papel de pilar e começou a trabalhar de imediato. Não processou o luto no momento em que devia ter processado. Quando lhe caiu ficha, no final do verão, ficou bastante desgastado."As notícias de um mal-estar começaram depois de o psicólogo Jordan Prestan ter revelado alguns detalhes sobre as inquietações de CR7. "Estava com alguns problemas há uns meses e um amigo enviou-lhe alguns dos meus vídeos. [Depois de ver], o Cristiano quis falar comigo."