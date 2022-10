Dez hospitais com limitações nos serviços de ginecologia e obstetrícia

Hospitais de Setúbal e Barreiro tiveram as Urgências condicionadas devido a grande afluência de utentes.

Dez hospitais do SNS (Beja, Guarda, Caldas da Rainha, São Francisco Xavier, em Lisboa, Beatriz Ângelo, em Loures, Vila Franca de Xira, Abrantes, Barreiro, Garcia de Orta, em Almada, e Setúbal) vão estar com limitações entre segunda e terça-feira nas Urgências de Ginecologia/Obstetrícia e/ou nos blocos de partos.



Na terça-feira, os hospitais de Setúbal e Barreiro tiveram as Urgências condicionadas devido a grande afluência de utentes.