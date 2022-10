“Vamos surpreender o público da CMTV”: Daniela Polónia é o rosto do ‘Grande Jornal’

José Carlos Castro e Pedro Mourinho apresentam formato de segunda a sexta.

Muito em breve, a CMTV vai ganhar um novo espaço diário de informação nobre: o ‘Grande Jornal’. Daniela Polónia junta-se a José Carlos Castro e Pedro Mourinho na condução deste formato, ficando responsável pela edição de fim de semana em horário nobre.





“Não tenho dúvidas de que vamos surpreender todos aqueles que acompanham a”, garante a jornalista, que integra a equipa da estação do Correio da Manhã desde o primeiro dia. “O ‘Grande Jornal’ terá uma imagem inovadora. Este formato vai, por exemplo, permitir uma melhor compreensão de temas mais complexos, como é o caso da economia. E, para isso, vamos recorrer a uma tecnologia que se chama realidade aumentada, algo que até já chegámos a usar nas noites eleitorais e que agora vai ser uma constante na”, explica Daniela Polónia, que classifica o novo jornal como “intenso”. “Tem muito ritmo, sem nunca descurar qualquer notícia, em todas as áreas. O nosso compromisso é sempre com o público e vamos reforçá-lo ainda mais”, garante a jornalista, entusiasmada com o desafio. “Faço parte da CMTV desde o primeiro dia e tenho muito orgulho no caminho que temos feito desde então. Somos uma televisão mais madura e, sem dúvida, que o meu crescimento profissional foi feito a par e passo com o da CMTV. Estou ansiosa por mais este desafio na nossa história e na minha carreira.”



José Carlos Castro assume a condução do ‘Grande Jornal’ de segunda a sexta-feira à hora do almoço, enquanto Pedro Mourinho será o rosto da edição da noite do formato.