Dois homens feridos após serem esfaqueados em plena via pública em Braga

Dois homens ficaram feridos ao serem esfaqueados na via pública, na rua Ambrósio dos Santos, em Braga, esta tarde de quarta-feira.O alerta foi dado cerca das 14h30.As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Braga, não tendo necessitado de tratamento hospitalar.As causas das agressões são ainda desconhecidas. No local esteve a PSP que está agora a investigar.