Colisão entre três carros faz três feridos na Ponte 25 de Abril

Uma colisão entre três carros fez três vítimas ligeiras, na tarde desta quarta-feira, na Ponte 25 de Abril, sentido Almada-Lisboa. O trânsito encontra-se condicionado, com a faixa mais à esquerda obstruída.Para o socorro foram accionados os Bombeiros de Almada e de Cacilhas e o INEM. As vítimas estão a ser assistidas no local.O alerta foi dado às 14h07.No local também se encontra a PSP.