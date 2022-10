Chega considera que faltou uma "certa autocrítica" do PR na mensagem do 5 de Outubro

André Ventura considera que o PR permitiu "consecutivos erros e excessos" por parte do Governo do PS.

O líder do Chega considerou esta quarta-feira que faltou uma "certa autocrítica" na mensagem do 5 de Outubro do Presidente da República por "permitir consecutivos erros e excessos" por parte do Governo do PS.

"Há uma certa autocrítica que o Presidente da República devia ter feito e não fez nessa matéria, porque, também ele, enquanto Presidente da República e, portanto, garante do funcionamento das instituições democráticas, teria de ter controlado e contido alguns abusos e excessos do Governo e não o tem feito", afirmou André Ventura à Lusa sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na sessão solene do 112º aniversário da implantação da República.

O presidente do Chega disse que "é verdade" que a oposição tem de fazer o seu trabalho, como referiu o Chefe de Estado na sua mensagem, mas considerou que também este "tem falhado e permitido consecutivos erros governamentais".