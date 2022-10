Pelo menos 16 mulheres migrantes mortas após dois naufrágios em águas gregas

Pelo menos 16 mulheres morreram quando dois barcos que transportavam migrantes afundaram em águas gregas, na noite desta quinta-feira, com socorristas à procura de dezenas ainda desaparecidos, disseram as autoridades esta madrugada.

A guarda costeira disse que 16 corpos tinham sido recuperados perto da ilha de Lesbos, que fica perto da fronteira com a Turquia, depois de um barco que transportava cerca de 40 pessoas se ter afundado.

Outras nove mulheres foram resgatadas e 15 pessoas continuam desaparecidas perto de Lesbos, com ventos fortes a soprar na zona costeira. Um segundo esforço de salvamento foi lançado várias centenas de quilómetros a oeste, perto da ilha de Kythira, onde outra embarcação com cerca de 100 migrantes bateu nas rochas e afundou-se.



O Ministro grego das Migrações, Notis Mittarachi, fez um apelo para que a Turquia tomasse "medidas imediatas para evitar todas as partidas irregulares devido às condições climatéricas adversas.



"Já são muitas vidas perdidas no [mar] Egeu, as pessoas estão a afogar-se em embarcações não navegáveis. A UE tem de agir", escreveu Mittarachi na sua página de Twitter.







Urgent call to to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.