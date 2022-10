22 crianças e 12 adultos mortos em tiroteio em creche na Tailândia

"Em seguimento do incidente chocante em Nong Bua Lamphu, esta tarde, gostaria de expressar as minhas mais sinceras condolências às famílias das vítimas mortais e feridos. Eu ordenei o comandante da Polícia, que está no terreno, para aplicação de ações judiciais imediatas a todas as partes envolvidas e para que todos os que estão no terreno ajudem as pessoas feridas".

Pelo menos 34 pessoas morreram, esta quinta-feira, num tiroteio numa creche na cidade de Nong Bua Lamphu, na Tailândia. Entre as vítimas mortais estão 22 crianças, com idades a partir dos dois anos.As autoridades tailandesas revelaram que o atirador, um antigo polícia, tinha sido dispensado do serviço durante o ano passado, por motivos relacionadas com drogas.Cerca de 30 crianças estavam no interior da creche quando o atirador entrou, perto da hora do almoço, revelou a oficial distrital Jidapa Boonsom, à Reuters.O homem matou primeiro quatro ou cinco funcionários do estabelecimento, incluindo uma professora que estava grávida de oito meses, disse Jidapa."No início as pessoas pensavam que era fogo de artifício", mas depois, o atirador forçou a entrada para um quarto fechado onde as crianças dormiam e matou-as com uma faca, acrescentou Jidapa.Há ainda 12 feridos a registar.O atirador matou a mulher e o filho antes de se suicidar.O primeiro ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, já reagiu ao massacre e descreveu- como "chocante". Numa publicação na sua página de Facebook, o chefe de estado tailandês enviou condolências às famílias das vítimas e ordenou que todas as agências tratem os feridos com urgência.