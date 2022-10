Pelo menos 19 mortos e dez desaparecidos em avalancha nos Himalaias

Mau tempo dificultou o resgate.

Pelo menos 19 pessoas morreram numa avalancha nos Himalaias indianos esta terça-feira e outras dez ainda estão desaparecidas, disseram esta sexta-feira as autoridades.

O grupo de alpinistas, composto por 34 estagiários de um instituto local de montanhismo, sete instrutores e uma enfermeira, foi vítima de uma avalancha perto do cume do Monte Draupadi ka Danda-II, a uma altitude de 4.880 metros no estado de Uttarakhand, no norte da Índia.

"Dezanove corpos foram recuperados. Dez pessoas continuam desaparecidas", uma vez que o mau tempo dificultou o resgate, disse à agência de notícias France-Presse Ridhim Aggarwal, da agência de desastres de Uttarakhand.