Caos em estádio argentino após tentativa de invasão e confrontos com a polícia. Há um morto e vários feridos

Multidão tentou forçar entrada no estádio esgotado e polícia utilizou balas de borracha e gás lacrimogéneo para impedir.

Um adepto do clube de futebol Gimnasia y Esgrima La Plata morreu em confrontos durante um jogo da liga argentina entre a sua equipa e o Boca Juniors esta quinta-feira, disseram as autoridades locais.Os confrontos começaram fora do estádio Juan Carmelo Zerillo em La Plata, cerca de 50 quilómetros a sul de Buenos Aires, onde o Gimnasia estava a jogar com o Boca Juniors.Segundo as autoridades argentinas, tudo começou quando os adeptos da equipa da casa tentaram forçar a entrada no estádio, que já estava esgotado, e a polícia utilizou balas de borracha e gás lacrimogéneo para afastar a multidão."Os incidentes começaram no exterior e espalharam-se pelo interior. Havia cerca de dez mil pessoas à volta do estádio a tentar entrar, algumas com bilhetes, outras sem bilhetes. Todos puderam ver que o estádio estava muito cheio", disse Eduardo Aparício, o chefe do organismo para a prevenção da violência no desporto.Os jogadores foram vistos a cobrir o rosto, enquanto os adeptos entravam no campo e tentavam escapar ao gás lacrimogéneo. O jogo da primeira divisão argentina foi interrompido aos nove minutos.

"Confirmo que há uma pessoa morta. Esta pessoa morreu de paragem cardíaca", disse o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Sergio Berni.



Berni disse que o ministério vai abrir uma investigação sobre o incidente e pôs em hipótese terem sido vendidos demasiados bilhetes, mas a equipa do Gimnasia assegurou que esse não era o caso e que tinha cumprido todos os protocolos de segurança.



"Tudo isto está a ser investigado", especialmente "a atuação da polícia", acrescentou Berni.



O clube da casa já se pronunciou e escreveu uma declaração: "Vamos exigir uma investigação sobre o que aconteceu até que os responsáveis por este dia trágico sejam identificados".

O hospital para onde a vítima mortal foi levada disse tratar-se de um homem de 57 anos de idade, que morreu de uma paragem cardiorrespiratória.







Al menos un muerto y varios heridos tras graves incidentes en partido de Gimnasia y Boca Juniors.



El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que un hombre de 57 años, hincha de Gimnasia, murió producto de los incidentes.



Por Futuro TV pic.twitter.com/n5FuIjxAuP — Futuro TV (@FuturoTVEnVivo) October 7, 2022

[#GimnasiaLP ] ¡Así se vivió desde la popular! Los hinchas del "Lobo" fueron los más perjudicados por el gas lacrimógeno lanzado por los efectivos policiales.



@Camimonti23 #GELP pic.twitter.com/I7B4yiUdHZ — Gambeta (@GambetaLP) October 7, 2022