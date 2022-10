Vencedor do Prémio Nobel da Paz é hoje anunciado em Oslo

Luta contra alterações climáticas e a guerra na Ucrânia dominam temas favoritos nas casas de apostas antes do anúncio do galardão.

O Prémio Nobel da Paz é esta sexta-feira atribuído em Oslo, Noruega, num momento em que a Europa testemunha uma nova guerra após a invasão russa da Ucrânia, iniciada há quase oito meses.

A luta contra as alterações climáticas e a guerra na Ucrânia dominam os temas favoritos nas casas de apostas antes do anúncio do galardão, o único dos Nobel a ser atribuído pelo Comité Nobel Norueguês.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o jornal digital The Kyiv Independent ou o povo ucraniano têm surgido nos primeiros lugares nas casas de apostas, embora as suas hipóteses reais sejam aparentemente reduzidas.