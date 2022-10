Mexidas no IRS sobem salários líquidos até 1000 euros

Governo avança com ordenado mínimo de 760 euros em 2023.

É a grande novidade fiscal do Orçamento: um mecanismo de “abatimento regressivo” que utiliza a figura do mínimo de existência para dar mais dinheiro a quem ganha um pouco mais do que o salário mínimo nacional, que o Governo quer que seja de 760 euros por mês em 2023.