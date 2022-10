Agricultor que fez greve de fome junto da residência oficial do PM terminou protesto

Anúncio foi feito por Luís Dias na sua página no Twitter.

O agricultor Luís Dias, que esteve em greve de fome durante 30 dias, junto da residência oficial do primeiro-ministro, anunciou o fim do protesto, depois de receber a visita do secretário de Estado adjunto Miguel Alves.

O anuncio foi feito pelo próprio agricultor, através da sua página de Twitter. Luís Dias refere, na publicação, que Miguel Alves prometeu "o seu empenho pessoal para desbloquear a mediação" que lhe havia sido prometida em janeiro e marcou uma reunião "na próxima segunda-feira".





de encontrar uma solução que permita reerguer as nossas vidas, a Quinta das Amoras, em parceria com o Estado que nos financiou com fundos europeus de desenvolvimento agrícola".







Luis Dias acrescentou ainda que, apesar do "compromisso pessoal" do secretário de Estado não ser a solução esperada, é já "uma garantia da possibilidade de mediação" e para que possa "mesmo avançar".O agricultor, que chegou a ser hospitalizado, esclareceu ainda que "não se trata de reclamar dinheiro; trata-se