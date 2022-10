Ex-governador ganha milhões com 'lixo bancário'

Os acionistas da ECS Capital, entre os quais o antigo governador do Banco de Portugal António de Sousa, vão receber mais de 20 milhões de euros pela venda daquela sociedade e dos fundos que geria – envolvendo, nomeadamente, imóveis e empreendimentos turísticos sujeitos a créditos bancários que se tornaram incobráveis –, noticiou esta quinta-feira o jornal online ‘Eco’.





A portuguesa ECS Capital, fundada em 2006 por Fernando Esmeraldo e pelo antigo governador do BdP, foi comprada pelo fundo norte-americano Davidson Kempner por cerca de 850 milhões de euros, sendo que este negócio é considerado o maior deste ano em Portugal na área do imobiliário, segundo fontes do setor. Do montante global, entre 20 a 30 milhões de euros vão para os acionistas da própria sociedade gestora, atualmente liderada por Gonçalo Batalha, tal como adianta ainda o ‘Eco’.