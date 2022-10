Professora grávida e irmãos gémeos entre as vítimas mortais do tiroteio em creche na Tailândia

Homicídio em massa resultou em 37 vítimas mortais, entre as quais 23 crianças.

Uma professora, de 26 anos, grávida de oito meses e dois irmãos gémeos, de três anos, estão entre as vítimas mortais do tiroteio numa creche em Nong Bua Lamphu, na Tailândia, levado a cabo por um ex-polícia esta quinta-feira.

"A minha esposa estava a cumprir o seu dever como professora. Agora é uma professora no céu. O meu bebé agora está a cuidar da mãe no céu. Ainda não consigo aceitar isso!", referiu o marido da professora, Seksan Sriraj, de 28 anos.





De acordo com jornal The Mirror, os gémeos Weerapat e Weerahhon Nuatkao são duas das 23 crianças assassinadas.O autor do ataque Panya Khamrab, de 34 anos, tinha sido demitido dos serviços de tenente da polícia por usar drogas ilícitas. De acordo com a estação de televisão local, PPTV, o homem terá assassinado as crianças com uma faca e, de seguida, apontado uma arma às pessoas que se encontravam no local, enquanto fugia.O massacre fez 37 vítimas mortais. Segundo o jornal Daily Record, o assassinato em massa está ente o piores homicídios realizados por um indivíduo e a envolver crianças.