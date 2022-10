'Rei dos Catalisadores' atropela ciclista com carro roubado e acaba detido

Vítor Macedo, o mecânico conhecido por ‘Rei dos Catalisadores’, por furtar esses equipamentos de viaturas, tinha saído esta sexta-feira em liberdade do DIAP do Porto, após ter sido detido, quinta-feira, pela GNR, no exterior do ‘outlet’ de Vila do Conde - tinha pendente um mandado de detenção para apresentação em tribunal. Esta foi a oitava detenção, desde maio, e pela oitava vez foi libertado.