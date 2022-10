Morreu o cão mais velho do mundo

Pebbles, que era alimentada com ração de gato desde 2012, nasceu a 28 de março de 2000.

Tinha 22 anos e era, segundo o ‘Guinness World Records’, o cão mais velho do Mundo: Pebbles, uma cadela de raça toy fox terrier, morreu na Carolina do Sul (Estados Unidos da América), em casa dos donos."Faleceu natural e pacificamente em casa e cercada pela sua família", escreveram os donos no Instagram. Pebbles, que era alimentada com ração de gato desde 2012, nasceu a 28 de março de 2000, em Long Island, Nova Iorque, e teve um total de 32 crias.