Fátima encerra peregrinações nos dias 12 e 13

O Santuário de Fátima encerra nos próximos dias 12 e 13 “as grandes peregrinações do primeiro ano pós-pandemia”, sendo esperada uma grande afluência de peregrinos nas celebrações, que serão presididas pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas. A última peregrinação internacional aniversária do ano acontece “com uma guerra em curso no coração da Europa, que esteve sempre presente nas orações de Fátima”, destaca o Santuário.





A peregrinação assinala a sexta aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos e começa com uma missa na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, pelas 7h30 de quarta-feira, dia 12, mas o ponto alto será a bênção e procissão das velas e a celebração da palavra, a partir das 21h30, no recinto de oração. Logo após a meia-noite começa a vigília de oração, terminando a peregrinação com a missa no altar do recinto, seguida da procissão do adeus.