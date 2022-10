Falsas cobranças de portagens enviadas a automobilistas

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um ataque de ‘phishing’ (crime que leva as pessoas a partilhar informações confidenciais, como palavras-passe e números de cartões de crédito) que terá atingido esta sexta-feira a Via Verde.Segundo apurou ovárias mensagens chegaram ao correio eletrónico dos clientes exigindo o pagamento de multas em virtude de alegadas passagens em portagens sem pagamento. Contactada a Via Verde, a empresa respondeu que “ o seu site não foi alvo de um ataque informático e que nem houve qualquer acesso a dados de clientes”. No entanto, a Via Verde admitiu que esta sexta-feira “foi detetado o uso abusivo de uma minuta da Via Verde, numa tentativa de ‘phishing’ feita a partir de uma base de dados desconhecida”.

A empresa contactou de imediato as autoridades, nomeadamente, o Centro Nacional de Cibersegurança, com quem está a trabalhar para responder a esta tentativa de fraude, em conjunto com a PJ e o Ministério Público. A Via Verde alerta os clientes para o facto de que “nunca pede dados de cartões de crédito, no âmbito de processos de regularização de pagamentos”.