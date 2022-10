Homem encontrado morto dentro do antigo Lido, na Amadora

PJ foi chamada, mas não haveria indícios de crime.

O cadáver de um homem entre os 40 e os 50 anos, de origem africana, foi este sábado de manhã encontrado no edifício devoluto do antigo Lido, na Amadora.De acordo com fonte policial, o alerta foi dado a meio da manhã e o local - onde existiu uma famosa danceteria e um cineteatro e está desocupado há mais de 20 anos - é ocupado por sem abrigo.A PJ foi chamada, mas não haveria indícios de crime.