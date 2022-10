Angola mantém exigência de teste Covid-19 pré-embarque para entradas no país

Saídas de Angola obrigam à apresentação do certificado de vacinação completa.

O governo angolano atualizou as medidas de prevenção face à covid-19, mantendo a exigência de teste pré-embarque realizado até 48 horas antes da partida, mas a testagem à chegada ao aeroporto de Luanda deixou de se realizar este sábado às 00h00.

O decreto presidencial n.º 241/22, que atualiza as medidas e extingue a Comissão responsável pela gestão da pandemia, entrou em vigor este sábado.

Entre as novidades destaca-se o fim do uso obrigatório de máscara facial, exceto em unidades sanitárias, farmácias e eventos suscetíveis de causar elevados ajuntamentos.

As saídas de Angola obrigam à apresentação do certificado de vacinação completa, exigência que se estende às entradas em território nacional.

No caso das entradas, é também obrigatório apresentar um teste ao vírus SARS CoV-2 com resultado negativo.

As medidas foram apresentadas na sexta-feira pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da Republica, Francisco Furtado, que, na ocasião, abordou apenas as saídas do território.

Angola totaliza 102294 casos confirmados, dos quais 101324 recuperados, e 1917 óbitos