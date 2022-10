Dolores Aveiro canta à desgarrada com o grupo Siga a Farra

Momento musical aconteceu na noite de sábado, num restaurante em Lisboa.

Dolores Aveiro, mãe do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, cantou com a banda "Siga a Farra", num restaurante de Lisboa, na noite de sábado.O grupo de Braga e a mãe de CR7 estavam numa festa que decorria no restaurante quando se deu momento musical.