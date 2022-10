Rui Pinto teme julgamento e apresenta queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Arguido alega que a recusa do Ministério Público em afastar procuradora Marta Viegas põe em causa um julgamento justo.

A defesa de Rui Pinto, o criador da plataforma Football Leaks, apresentou uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em causa está a recusa do Ministério Público em afastar a procuradora Marta Viegas do processo. O arguido acredita que tal decisão põe em causa um julgamento justo do seu caso.Rui Pinto já tinha pedido o afastamento da procuradora por, segundo avança a imprensa nacional, esta se ter reunido com inspetores da Polícia Judiciária para "afinar a estratégia de inquirição".A apresentação da queixa no Tribunal Europeu não implica a suspensão do julgamento, que acontece há mais de dois anos, em Portugal.Esta segunda-feira, Rui Pinto começa a responder às questões do tribunal.