Ucrânia usa humor na comunicação de guerra

Estratégia é arriscada, mas bem-sucedida e planeada ao ínfimo detalhe, defende um investigador na Universidade de Oxford.

Kiev lançou-se ao desconhecido e introduziu humor na comunicação da guerra, estratégia arriscada e contrastante com a brutalidade do conflito, mas bem-sucedida e planeada ao ínfimo detalhe, disse à Lusa um investigador na Universidade de Oxford.

Os 'memes', as fotografias de gatos para enternecer o coração ou as constantes referências à cultura pop fazem parte do dia-a-dia no Twitter e em outras redes sociais, mas quase nunca têm palco quando o assunto é guerra, ainda menos quando são utilizados como "munições" por instituições governamentais.