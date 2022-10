Pizzi para Samaris: "O futebol é isto e tu mereces tanto estes aplausos. És o maior"

Grego sentiu o carinho da massa associativa encarnada no regresso à Luz, foi aplaudido de pé e não conteve as lágrimas.

Andreas Samaris sentiu o carinho da massa associativa encarnada no seu regresso à Luz e foi aplaudido de pé quando deu o seu lugar a Vítor Gomes. O médio grego, que representou o Benfica durante sete temporadas, chegou mesmo a emocionar-se duas vezes, uma antes do apito inicial quando o seu nome foi anunciado nos altifalantes e outra no tal momento da substituíção, onde foi mesmo aplaudido por alguns jogadores do Benfica, como António Silva e Florentino.Samaris ficou sensibilizado com a receção e fez questão de retribuir com palmas na direção das bancadas. No fim do jogo foi visto à conversa com alguns ex-colegas. Nas redes sociais são muitas as reações e Pizzi deixou nas stories do Instagram uma mensagem dirigida ao grego, com quem jogou no Benfica. "O futebol é isto e tu mereces tanto estes aplausos. És o maior Samaris", escreveu o médio português que agora joga no Al Wahda.Pizzi apontou o primeiro golo no Al Wahda, que goleou (4-0) o Al Nasr de Tozé na 5ª ronda da liga dos Emirados. O ex-jogador do Benfica faturou aos 90’ e Rúben Canedo também fez um golo (84’).