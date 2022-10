"Sou gay": Tweet de Iker Casillas está a dar que falar nas redes sociais

Iker Casillas fez uma publicação, nesta tarde de domingo, na rede social Twitter na qual se pode ler, "Espero que me respeitem: sou gay. Feliz domingo".As reações à revelação multiplicaram-se pelas redes sociais e até há quem defenda que a conta do espanhol possa ter sido hackeada.

Em resposta à publicação do ex-jogador do Real Madrid, Carles Puyol, ex-jogador do Barcelona acrescentou "É hora de contar nossa história, Iker".Recorde-se que Casillas foi casado com a jornalista Sara Carbonero, durante cinco anos e foram pais de dois rapazes.O antigo guarda-redes, de 41 anos, afastou-se dos relvados em 2020 após sofrer uma paragem cardíaca durante o treino e é recordado como um dos guarda-redes mais bem sucedidos do futebol.