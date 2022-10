"Asseguramos que há um ganho efetivo dos salários": António Costa apresenta acordo de concertação social

Declaração feita pelo primeiro-ministro durante a apresentação.

Confederação dos Agricultores de Portugal,

Durante a sessão de apresentação do acordo de concertação social, António Costa resumiu as medidas constantes do acordo em três âmbitos, "reequilibrar o peso dos rendimentos, reforçar competitividade de empresas, aplicar medidas fortes para fixar talento em Portugal e para apoiar as famílias e empresas para que façam face à inflação".O primeiro-ministro acrescentou ainda que "este acordo é da maior importância política porque estamos em contexto de maioria absoluta e nenhuma maioria, por muito absoluta que seja, se basta a si própria. Tem que respeitar as funções dos órgãos de soberania".Já Eduardo Oliveira e Sousa, presidente dafez questão de expor que o documento hoje assinado é muito diferente daquele que serviu no início do processo, reforçando que "a CAP sempre esteve do lado das soluções, da melhoria de salários, da produtividade e competitividade".Eduardo Oliveira e Sousa avançou que "o propósito é abranger todos os agricultores nas medidas aprovadas" e que foi "possível incluir uma medida específica para o gasóleo agrícola e pode ser refletida nos custos já deste ano".Para Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, "a forma deste acordo não é melhor, mas o conteúdo é um ponto de partida que dá alguma esperança", "este não é um acordo para este ano, é para uma legsilatura".