Homem morre afogado ao tentar salvar o filho

Gerald Malave, de 38 anos, morreu, este domingo de manhã, afogado depois de tentar salvar o filho, na praia da Maiata, no Porto da Cruz, Machico, ilha da Madeira. Pai e filho são italianos, de origem venezuelana, e estavam a pescar quando a tragédia aconteceu.