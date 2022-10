Baixa do IRC beneficia 110 mil empresas

Medida é uma das novidades do acordo de rendimentos assinado entre o Governo e os parceiros sociais.

O Governo vai reduzir a taxa de IRC para 110 mil empresas. A medida é uma das novidades do acordo de rendimentos assinado este domingo entre o Governo e os parceiros sociais, no âmbito da Concertação Social, que irá vigorar até 2026. A redução do IRC consiste em alargar a aplicação da taxa de 17% sobre os primeiros 25 mil euros de lucro para 50 mil euros. O executivo vai também injetar três mil milhões de euros nos sistemas de eletricidade e de gás, com vista a limitar o aumento dos preços da energia para as famílias e as empresas.





Num universo de 221 mil PME, 110 mil irão beneficiar, segundo apurou o, do alargamento da aplicação da taxa de 17% de IRC até aos primeiros 50 mil euros de lucro. Na prática, a medida traduz-se numa descida do IRC. As empresas que aumentarem os salários vão ter também uma descida no IRC, como consagra o acordo.

Num momento geopolítico marcado pela imprevisibilidade e por uma taxa de inflação elevada, Costa sublinhou que “este acordo é um marco” e “é o início de um caminho”. O primeiro-ministro destacou ainda que a injeção de dinheiro nos sistemas da luz e do gás “é um esforço grande que o Estado está a fazer.” A medida permitirá reduzir os custos com a luz. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciará, no dia 15 de outubro, as poupanças obtidas com a medida.





Agricultores vão ter apoio de 10 cêntimos no gasóleo agrícola

Os agricultores vão ter um apoio de 10 cêntimos por cada litro de gasóleo agrícola consumido no ano anterior. Apesar de o acordo ter sido assinado agora, esta medida será aplicada a todo o ano de 2022. É abrangido um total de 145 mil agricultores.