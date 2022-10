Grades de cerveja caem de camião em Viana do Castelo

Ao fazer uma curva apertada, o camião que seguia na via, acabou por virar a carga para a estrada.

O momento insólito aconteceu, esta manhã de segunda-feira, em Viana do Castelo. Várias grades de cerveja caíram de um camião para a EN308, em Vila de Punhe, Viana do Castelo.Ao que o CM apurou, ao fazer uma curva apertada, o camião que seguia na via, acabou por virar a carga para a estrada.As dezenas de garrafas - que estariam vazias - foram removidas e o trânsito restabelecido. Apesar do aparato, ninguém ficou ferido.